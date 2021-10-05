Покровская — о главе техкома: была мамашей, а потом её, как бывает на Западе, взяли в FINA

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская выразила недовольство в адрес главы технического комитета Международной федерации плавания (FINA) канадки Лизы Скотт. По мнению Покровской, Скотт затягивает с решением вопроса о новых правилах в синхронном плавании.

«Это очень серьёзная тема. В ноябре у нас состоится семинар, на котором мы будем обсуждать новые правила. Пока наш технический комитет FINA буксует, мы не знаем, что войдёт в новые правила, что останется. Ольга Брусникина входит в техком, но наша самая главная величина — «канадесса» — всё время затягивает процесс.

Вот что значит, когда этим вопросом занимается не специалист в синхронном плавании. Тренеры всего мира переживают, а она не торопится. Технические комитеты должен возглавлять специалист. Она была мамашей, родительницей, а потом её, как бывает на Западе, взяли в федерацию. Мы даже не ожидали, что она нами может руководить. Порой мы бываем просто в шоке, но ничего не поделаешь», — цитирует Покровскую ТАСС.