Покровская — о главе техкома: была мамашей, а потом её, как бывает на Западе, взяли в FINA

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская выразила недовольство в адрес главы технического комитета Международной федерации плавания (FINA) канадки Лизы Скотт. По мнению Покровской, Скотт затягивает с решением вопроса о новых правилах в синхронном плавании.
«Это очень серьёзная тема. В ноябре у нас состоится семинар, на котором мы будем обсуждать новые правила. Пока наш технический комитет FINA буксует, мы не знаем, что войдёт в новые правила, что останется. Ольга Брусникина входит в техком, но наша самая главная величина — «канадесса» — всё время затягивает процесс.
Вот что значит, когда этим вопросом занимается не специалист в синхронном плавании. Тренеры всего мира переживают, а она не торопится. Технические комитеты должен возглавлять специалист. Она была мамашей, родительницей, а потом её, как бывает на Западе, взяли в федерацию. Мы даже не ожидали, что она нами может руководить. Порой мы бываем просто в шоке, но ничего не поделаешь», — цитирует Покровскую ТАСС.
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