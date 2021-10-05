Французский бегун скончался во время сверхмарафона в пустыне Сахара

50-летний французский легкоатлет скончался во время преодоления второго этапа шестидневного марафона, который проходит в эти дни на территории пустыни Сахара. Причиной смерти спортсмена стала остановка сердца, сообщает пресс-служба соревнований на официальном сайте. Из уважения к семье бегуна его имя не раскрывается.

Marathon des Sables, также известный как Сахарский марафон — шестидневный сверхмарафон на дистанции около 250 км, что составляет в сумме примерно шесть классических марафонских дистанций. Соревнования проводятся ежегодно в Марокко в пустыне Сахара. Первый забег состоялся в 1986 году.

За 35-летнюю историю соревнований выиграть в них российским спортсменам удавалось шесть раз. Трижды это сделал Андрей Дерксен (1994-1996), ещё по разу победу праздновали Ирина Петрова (1993), Валентина Ляхова (1994) и Наталья Седых (2016).