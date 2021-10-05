Французский бегун скончался во время сверхмарафона в пустыне Сахара

50-летний французский легкоатлет скончался во время преодоления второго этапа шестидневного марафона, который проходит в эти дни на территории пустыни Сахара. Причиной смерти спортсмена стала остановка сердца, сообщает пресс-служба соревнований на официальном сайте. Из уважения к семье бегуна его имя не раскрывается.
Marathon des Sables, также известный как Сахарский марафон — шестидневный сверхмарафон на дистанции около 250 км, что составляет в сумме примерно шесть классических марафонских дистанций. Соревнования проводятся ежегодно в Марокко в пустыне Сахара. Первый забег состоялся в 1986 году.
За 35-летнюю историю соревнований выиграть в них российским спортсменам удавалось шесть раз. Трижды это сделал Андрей Дерксен (1994-1996), ещё по разу победу праздновали Ирина Петрова (1993), Валентина Ляхова (1994) и Наталья Седых (2016).
- 5 октября 2021
-
17:43
-
17:23
-
17:15
-
16:53
-
15:58
-
15:22
-
13:33
-
13:22
-
13:15
-
13:05
-
13:02
-
12:45
-
12:25
-
12:01
-
11:17
-
11:07
-
10:35
-
10:31
-
08:40
-
07:50
-
07:44
-
07:36
-
00:08
- 4 октября 2021
-
23:03
-
22:43
-
22:35
-
21:56
-
20:59
-
20:47
-
20:41
-
19:52
-
19:21
-
18:54
-
18:53
-
18:17