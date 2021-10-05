Владимир Путин поздравил Загира Шахиева с победой на чемпионате мира по борьбе
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Загира Шахиева с победой на чемпионате мира в весовой категории до 65 кг. Соревнования проходят в эти дни в Осло (Норвегия).
«Проявив лидерские качества, в упорной и напряжённой борьбе Вы одержали яркую победу над сильным соперником и убедительно доказали, что достойны быть первым. Уверен, этот успех воодушевит Вас на покорение новых спортивных вершин», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
В решающем поединке Шахиев одолел иранца Амирмохаммада Бабака Язданичерати со счётом 14:4. 22-летний Шахиев также является действующим чемпионом Европы. Помимо прочего, в активе Загира – серебряные и бронзовые награды чемпионатов России.
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