Надежда Соколова проиграла в полуфинальной схватке чемпионата мира по борьбе

Россиянка Надежда Соколова не сумеет побороться за золотую медаль мирового первенства по борьбе, которое проходит в эти дни в Осло (Новрегия). В полуфинальной схватке 25-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории до 50 кг, уступила представительнице США Сане Энн Хильдебрандт.



За бронзовую медаль Соколова поборется с победителем утешительной схватки между украинской Богданой Ящук и представительницей Германии Лизой Эрзель.



Ранее два представителя России завоевали золотые медали — Абасгаджи Магомедов стал чемпионом мира в весовой категории до 61 кг, а Загир Шахиев выиграл соревнования между борцами весом не более 65 кг.



Чемпионат мира в Осло завершится 8 октября. В медальном зачете лидируют сборные Ирана и США (2-2-0), команда России занимает третье место (2-0-2).