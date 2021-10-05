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Шахиев — после победы на ЧМ: зал болел за иранца? Я представлял, что они кричат «Россия»

Шахиев — после победы на ЧМ: зал болел за иранца? Я представлял, что они кричат «Россия»
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Российский борец Загир Шахиев прокомментировал завоевание золотой медали чемпионата мира в Осло (Норвегия). В финальной схватке он со счётом 14:4 оказался сильнее иранца Амирмохаммада Бабака Язданичерати.

«Настроился на финал прям от души, я знал, что иранец очень неплохой — настраивался на шесть минут борьбы, но удалось завершить досрочно. „Крест“ — мой коронный приём с детства, я над ним очень много работаю. Все знают, что я это делаю — но у меня все равно получается.

Весь зал болел за иранца? Я не вдумывался в то, что они кричат, наоборот, заряжался от трибун. Я же не знаю их языка, не понимаю, что кричат, стоит гул — и я представил, что они кричат „Россия!“. Уходя с ковра, я поблагодарил трибуны за такую атмосферу. Приятно бороться при таком шуме фанатов борьбы», — цитирует Шахиева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

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