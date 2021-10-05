Россиянин Жербаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), стали известны обладатели бронзовых медалей в весовой категории до 70 кг в мужских соревнованиях по вольной борьбе.



Одним из бронзовых призёров стал россиянин Евгений Жербаев, который в поединке за медаль одолел представителя Армении Армана Андреасяна — 6:0. Вторую бронзу завоевал Зураб Якобишвили из Грузии, поборовший Турана Байрамова из Азербайджана — 4:3.



Ранее россиянка Надежда Соколова проиграла в полуфинальной схватке весовой категории до 50 кг. Спортсменка уступила представительнице США Сане Энн Хильдебрандт. За бронзовую медаль Соколова поборется с победителем утешительной схватки между украинской Богданой Ящук и представительницей Германии Лизой Эрзель.



Чемпионат мира в Осло завершится 8 октября. В медальном зачете лидируют сборные Ирана и США (2-2-0), команда России занимает третье место (2-0-3).