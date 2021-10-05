Магомедов — после победы на ЧМ: готов был умереть на ковре, но завоевать эту медаль!

Российский борец Абасгаджи Магомедов поделился эмоциями после завоевания золотой медали чемпионата мира в Осло (Норвегия). В финальной схватке весовой категории до 65 кг он оказался сильнее американца Дэйтона Фикса — 4:1.
«Эту победу дома ждёт столько людей, что я не мог их огорчить. Я был готов сделать всё, умереть на ковре, но завоевать золотую медаль! Я долго шёл к этой победе, большое спасибо нашим тренерам. Было сделано всё, осталось только выйти и выиграть.
Переход в олимпийский вес? Да, переходим в вес до 65 кг, впереди — большие цели. У любого борца есть мечта — стать олимпийским чемпионом, это и моя мечта тоже. В новом весе внутри страны много достойных ребят, и теперь мне надо готовиться ещё усерднее, чтобы стать лидером», — цитирует Магомедова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.
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