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Россиянин Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе

Россиянин Абдулрашид Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе
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Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира – 2021, который проходит в Осло (Норвегия) в весовой категории до 97 кг. Для Садулаева это пятое золото с мировых первенств в карьере.

В решающей схватке Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счётом 6:0. Бронзовые медали завоевали Магомед Закариев из Украины и представитель Ирана Моджтаба Голей.

Отметим, что на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) 25-летний Садулаев также завоевал золото и стал двукратный чемпионом Игр. Ранее, в 2016 году россиянин стал победителем Олимпиады в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 86 кг. В Токио Абдулрашид пронёс знамя сборной России на церемонии закрытия.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

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