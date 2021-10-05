Россиянин Ростовцев стал чемпионом Европы по велоспорту на треке в гонке с выбыванием

Россиянин Сергей Ростовцев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы – 2021 по велоспорту на треке в гонке с выбыванием. Соревнования проходят в Гренхене (Швейцария) с 5 по 9 октября. Вторым к финишу пришёл португалец Жуан Матиаш, третьим – француз Тома Буда.

Отметим, что чемпионат Европы по велоспорту на треке стал первым крупным международным турниром после Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). На турнир заявились 306 спортсменов из 26 стран. Всего будет разыграно 22 комплекта наград — по 11 в соревнованиях женщин и мужчин.

На Играх в Токио сборная России завоевала две медали — Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва стали третьими в командном спринте, Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская выиграли бронзу в мэдисоне.