Россиянин Ростовцев стал чемпионом Европы по велоспорту на треке в гонке с выбыванием
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Россиянин Сергей Ростовцев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы – 2021 по велоспорту на треке в гонке с выбыванием. Соревнования проходят в Гренхене (Швейцария) с 5 по 9 октября. Вторым к финишу пришёл португалец Жуан Матиаш, третьим – француз Тома Буда.
Отметим, что чемпионат Европы по велоспорту на треке стал первым крупным международным турниром после Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). На турнир заявились 306 спортсменов из 26 стран. Всего будет разыграно 22 комплекта наград — по 11 в соревнованиях женщин и мужчин.
На Играх в Токио сборная России завоевала две медали — Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва стали третьими в командном спринте, Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская выиграли бронзу в мэдисоне.
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