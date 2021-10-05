РУСАДА в сентябре установило исторический рекорд по количеству взятых допинг-проб

Михаил Буханов, исполняющий обязанности главы российского антидопингового агентства (РУСАДА), рассказал, что в сентябре 2021 года организация установила рекорд по количеству взятых допинг-проб у российских спортсменов.

Их количество составило 1.426 проб, что является рекордным месячным показателем за всю историю существования организации.

«Для нас такой количественный показатель является доказательством качества нашей работы, способности справляться с задачами в сложный период. 1.426 проб — это ежемесячное тестирование в соответствии с программой РУСАДА по предотвращению допинга в спорте, а также пробы, отобранные в порядке подготовки российских спортсменов к зимней Олимпиаде. Необходимо отметить, что мы поставлены в уникальные условия, когда две Олимпиады идут одна за другой. Подготовку приходится осуществлять в сжатые сроки. Благодаря сугубому патернализму министерства финансов Российской Федерации мы в кратчайшие сроки получили дополнительные бюджетные средства на предолимпийское тестирование сборных команд», — цитирует Буханова «РИА Новости Спорт».