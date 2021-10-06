Гандболистка Анна Сень показала подарок мужа за серебро Олимпиады-2020

Гандболистка сборной России Анна Сень рассказала о подарке мужа после успешного выступления на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Подопечные Алексея Алексеева дошли до финала, где проиграли команде Франции со счётом 25:30.

«Муж подарил мне кольцо с олимпийскими колечками — подарок за серебро Токио-2020», — написала Сень в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Анны Сень

30-летняя Сень — олимпийская чемпионка 2016 года, призёр чемпионата мира и Европы, многократная чемпионка России, обладательница Кубка и Суперкубка России. За «Ростов-Дон» гандболистка выступает с 2015 года.

20 сентября исполком Федерации гандбола России утвердил нового главного тренера национальной женской команды. Им стала двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева. Она входит в штаб сборной России с июня 2021 года и была одним из помощников Алексея Алексеева на Играх в Токио.