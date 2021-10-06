Сёстры Аверины опубликовали пост после выступления на турнире в Москве

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины опубликовали пост в «Инстаграме», посвящённый выступлению на турнире Olympico Cup 2021 в Москве. Дина Аверина одержала победу в личном многоборье и в упражнениях с мячом, Арина — в упражнениях с обручем и в упражнениях с булавами, в упражнениях с лентой победила Лала Крамаренко.
«Вот и завершился международный турнир Olympico Cup. Это непередаваемые ощущения — вновь вернуться на ковёр и выступать с такой поддержкой в зале и по ту сторону экрана.
Спасибо большое Ирине Александровне, Вере Николаевне, Веронике Борисовне (Винер-Усмановой и тренерам. — Прим. «Чемпионата»), всем специалистам нашей большой команды за подготовку, поддержку и веру в нас. Мы вас любим», — написали Аверины в своём «инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» сестёр Авериных.
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