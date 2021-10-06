Абдулрашид Садулаев прокомментировал победу над американцем в финале ЧМ по борьбе

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев прокомментировал победу на чемпионате мира — 2021, который проходит в Осло (Норвегия). Он завоевал золото в весовой категории до 97 кг, победив в финале американца Кайла Снайдера со счётом 6:0. Садулаев стал пятикратным чемпионом мира.

«Со стороны, конечно, всегда кажется, что легко, на ковре было не так легко, просто я загнал его под свою борьбу. Снайдер хотел меня вымотать и в конце хотел вырвать победу, как на соревнованиях в Париже, но я не дал ему это сделать, навязав свою борьбу. Слава богу, что получилось», — цитирует Садулаева сайт «Матч ТВ».

На Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) Абдулрашид также завоевал золото и стал двукратным чемпионом Игр.