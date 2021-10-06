Россиянин Алексей Сарана выиграл шахматный турнир в Пловдиве

Российский гроссмейстер Алексей Сарана стал победителем открытого юниорского шахматного турнира в Пловдиве (Болгария). Участие в соревнованиях приняли 57 шахматистов из 14 стран мира.

Сарана набрал 7 очков из 9 возможных. По дополнительным показателям второе место занял индиец Арджун Эригайси. На 0,5 очка отстали ещё три представителя Индии — Абхиманью Пураник, Субраманиям Бхарат и Гукеш Доммараджу.

Алексей в 2018 году стал чемпионом мира по быстрым шахматам среди юношей до 18 лет. В том же году он победил в Высшей лиге чемпионата России. В 2019 году он стал бронзовым призёром Премьер-лиги командного чемпионата России. На чемпионате Европы 2021 года в Рейкьявике Сарана продемонстрировал третий результат.