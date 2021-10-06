Абдулрашид Садулаев — о победе на ЧМ: 2021 год складывается для меня особенно продуктивно

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев после победы на чемпионате мира — 2021 опубликовал в своём «инстаграме» новую фотографию.

«Пятое золото чемпионата мира. Ставим жирную точку в этом насыщенном сезоне! Хвала Всевышнему, 2021 год складывается для меня особенно продуктивно», — подписал фото Садулаев.

В комментариях спортсмена поздравили врио президента Федерации борьбы республики Дагестан Гайдар Гайдаров, самый титулованный ушу-саньдист мира Муслим Салихов, самбист и боец смешанного стиля Султан Алиев, американский борец вольного стиля Гейбл Стивсон, а также синхронистка Алла Шишкина.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Осло (Норвегия). Садулаев завоевал золото в весовой категории до 97 кг, победив в финале американца Кайла Снайдера со счётом 6:0. Садулаев стал пятикратным чемпионом мира.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Абдулрашида Садулаева.