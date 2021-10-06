Карлсен — о Champions Chess Tour: могу играть лучше, если мне это действительно нужно

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен прокомментировал своё выступление в финале серии Meltwater Champions Chess Tour. Он досрочно стал победителем соревнований.
«Я так много играл в последнее время, мне нужно набраться энергии и войти в форму. Уезжаю в тёплые края. Теперь, когда в Норвегии темно большую часть дня, будет приятно погреться на солнышке. Еду на юг со всей своей командой.
В выходные моя форма была так себе (Магнус проиграл матчи Теймуру Раджабову и Левону Ароняну. — Прим. «Чемпионата»). Я чувствовал, что моя энергия ещё не достигла пика. Но я должен быть достаточно прагматичным, чтобы понять, что этого хватило для победы. Я знаю, что могу играть лучше, если мне это действительно нужно. В конце концов, этот турнир был для того, чтобы расслабиться, повеселиться и закрепить за собой звание победителя соревнований. Значит ли это, что мне не нужно играть в полную силу, чтобы быть лучшим в мире? В принципе, я должен это делать. На этом турнире я не был лучшим в мире», — приводит слова Карлсена VG.
Всего с ноября прошлого года чемпион мира заработал 22 831 740 рублей (2,7 миллиона крон) за 10 турниров. Только победа в финале онлайн-турнира под руководством группы Play Magnus, частично принадлежащей Карлсену, принесла ему чуть более 7 187 770 рублей (850 000 крон).
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