Минюст США пересмотрит решение по агентам ФБР в деле скандального врача Нассара

Министерство юстиции США пересмотрит решение не наказывать двух бывших агентов ФБР, которые фигурируют в деле скандального врача Ларри Нассара, обвиняемого в домогательствах к гимнасткам. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на слова заместителя генерального прокурора Лизы Монако.

По словам Монако, по делу Нассара появилась новая информация, однако она не сообщила, какая именно.

Напомним, врач Ларри Нассар получил более 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок, которое происходило под видом медицинских процедур. Среди пострадавших (более 100) оказались такие известные гимнастки, как олимпийская чемпионка Симона Байлз, Маккайла Марони, Гэбби Дуглас, Джордин Уибер, Эли Райсман, Джейми Данцшер. Ранее был опубликован отчёт, в котором утверждается, что ФБР поздно отреагировало на обвинения в адрес врача, что позволило ему ещё несколько месяцев продолжать противоправные действия.