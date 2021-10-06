Пловец Антон Чупков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков прокомментировал заявление о возможном завершении карьеры, сделанное после неудачи на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

«Сказал, что могу завершить карьеру? Официально я ничего не говорил об этом. О чём думал? Скажу вам честно, что в первую неделю после Игр у меня было очень сильное желание вообще никогда больше не приходить на тренировку.

Слить воду во всех бассейнах мира? Примерно так. Но когда вернулся домой, этот психологический барьерчик «ни за что и никогда» как-то очень быстро слетел. В отпуске я вообще не задавался никакими вопросами относительно будущего — ни о спорте, ни об учёбе. Вернувшись, поймал себя на желании увидеться с тренером: знал, что он каждый день на бортике. Мы встретились, отлично поговорили, и как раз после этого диалога я подумал: почему бы не поплавать ещё какое-то время?

Звучала ли в этом разговоре тема Олимпийских игр в Париже? Конечно.

Из чего сейчас состоит моя жизнь, помимо плавания? Из плавания. На ближайшие три года точно. Мне есть, чем заняться помимо спорта, и всегда было, но в конкретный момент спорт стоит в абсолютном приоритете», — приводит слова Чупкова RT.