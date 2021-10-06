Пловец Антон Чупков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков прокомментировал заявление о возможном завершении карьеры, сделанное после неудачи на Олимпийских играх – 2020 в Токио.
«Сказал, что могу завершить карьеру? Официально я ничего не говорил об этом. О чём думал? Скажу вам честно, что в первую неделю после Игр у меня было очень сильное желание вообще никогда больше не приходить на тренировку.
Слить воду во всех бассейнах мира? Примерно так. Но когда вернулся домой, этот психологический барьерчик «ни за что и никогда» как-то очень быстро слетел. В отпуске я вообще не задавался никакими вопросами относительно будущего — ни о спорте, ни об учёбе. Вернувшись, поймал себя на желании увидеться с тренером: знал, что он каждый день на бортике. Мы встретились, отлично поговорили, и как раз после этого диалога я подумал: почему бы не поплавать ещё какое-то время?
Звучала ли в этом разговоре тема Олимпийских игр в Париже? Конечно.
Из чего сейчас состоит моя жизнь, помимо плавания? Из плавания. На ближайшие три года точно. Мне есть, чем заняться помимо спорта, и всегда было, но в конкретный момент спорт стоит в абсолютном приоритете», — приводит слова Чупкова RT.
- 6 октября 2021
-
19:51
-
19:36
-
19:12
-
18:57
-
18:26
-
18:08
-
17:56
-
15:37
-
14:35
-
13:36
-
13:05
-
12:36
-
09:21
-
08:46
-
08:35
-
08:27
-
08:27
-
08:18
- 5 октября 2021
-
23:42
-
23:32
-
22:10
-
21:57
-
20:48
-
20:42
-
20:35
-
19:43
-
19:22
-
19:16
-
18:55
-
18:54
-
17:43
-
17:23
-
17:15
-
16:53
-
15:58