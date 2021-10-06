Российские гандболистки выиграли первый матч после Олимпийских игр — 2022

Женская сборная России по гандболу одержала победу в первом матче после серебра Олимпийских игр – 2020. В первом туре квалификации чемпионата Европы 2022 года россиянки обыграли команду Швейцарии со счётом 26:22.

Самой результативной в составе российской команды стала Валерия Кирдяшева, забившая 6 мячей. 5 раз отличилась Елена Михайличенко. 4 мяча записала на свой счёт Ольга Фомина.

Это был первый матч женской сборной России под руководством нового главного тренера Людмилы Бодниевой.

В следующем матче квалификации россиянки 9 октября на выезде сыграют с командой Литвы. Остальные матчи пройдут весной 2022 года.

Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы – 2022

Квалификация. Группа 1. Первый тур

Россия – Швейцария – 26:22 (13:7).