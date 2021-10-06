Россиянин Влас Шичкин завоевал бронзу ЧЕ по велотреку в гонке по очкам
Поделиться
Россиянин Влас Шичкин стал бронзовым призёром в гонке по очкам на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Гренхене (Швейцария).
Победу одержал трёхкратный чемпион мира француз Бенжамен Тома, который набрал 81 очко, второе место занял португалец Юри Лейтау (61). Шичкин показал третий результат — 57 очков.
Для 19-летнего Шичкина бронза чемпионата Европы – первая медаль на международных соревнованиях.
Накануне российские гонщики завоевали две награды. Сергей Ростовцев победил в гонке с выбыванием, а Яна Тыщенко, Наталья Антонова, Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва стали бронзовыми призёрами в командном спринте на 750 м.
Чемпионат Европы по велоспорту на треке в Швейцарии продлится до 9 октября.
Комментарии
- 6 октября 2021
-
22:58
-
22:10
-
22:00
-
21:55
-
21:21
-
20:58
-
20:35
-
19:51
-
19:36
-
19:12
-
18:57
-
18:26
-
18:08
-
17:56
-
15:37
-
14:35
-
13:36
-
13:05
-
12:36
-
09:21
-
08:46
-
08:35
-
08:27
-
08:27
-
08:18
- 5 октября 2021
-
23:42
-
23:32
-
22:10
-
21:57
-
20:48
-
20:42
-
20:35
-
19:43
-
19:22
-
19:16
Партнерский контент