Россиянин Влас Шичкин завоевал бронзу ЧЕ по велотреку в гонке по очкам

Россиянин Влас Шичкин стал бронзовым призёром в гонке по очкам на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Гренхене (Швейцария).

Победу одержал трёхкратный чемпион мира француз Бенжамен Тома, который набрал 81 очко, второе место занял португалец Юри Лейтау (61). Шичкин показал третий результат — 57 очков.

Для 19-летнего Шичкина бронза чемпионата Европы – первая медаль на международных соревнованиях.

Накануне российские гонщики завоевали две награды. Сергей Ростовцев победил в гонке с выбыванием, а Яна Тыщенко, Наталья Антонова, Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва стали бронзовыми призёрами в командном спринте на 750 м.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке в Швейцарии продлится до 9 октября.