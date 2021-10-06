ВАДА не нашло новых подозреваемых по делу Альберто Салазара
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Отдел расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не нашёл новых подозреваемых по делу бывшего тренера Альберто Салазара и доктора Джеффри Брауна, которые в 2019 году были дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ВАДА.
Салазар и Браун были признаны виновными в распространении L-карнитина, получателем которого был один из спортсменов, занимавшихся в тренировочном лагере в Орегоне. Также речь шла о незаконном обороте тестостерона и вмешательстве в программу тестирования. Атлет, известный как «свидетель А», предоставил информацию, чтобы помочь следствию. Однако сведений об аналогичных действиях в отношении других лиц в ходе расследования найдено не было.
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