Российские «пляжники» начали борьбу за медали в финале Мирового тура

В Кальяри (Италия) стартовал финал Мирового тура по пляжному волейболу. Россию представляют две пары: Илья Лешуков/Константин Семёнов и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.
Всего в финале Мирового тура выступают по 10 мужских и женских пар, которые на предварительном этапе разделены на две группы. Победители групп напрямую выйдут в полуфинал. Команды со вторых и третьих мест сыграют в усечённой стадии четвертьфинала («Last 6»). Финалы и матчи за 3-е место пройдут 10 октября.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Финал. Кальяри, Италия
Первый игровой день
Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (Россия) — Александра Клинеман/Эйприл Росс (США) – 2:1 (22:24, 21:19, 15:10).
Илья Лешуков/Константин Семёнов (Россия) – Александр Брауэр/Роберт Меувсен (Нидерланды) – 2:1 (17:21, 21:17, 15:11).
Илья Лешуков/Константин Семёнов (Россия) – Ахмед Тиджан/Шериф Юнус (Катар) – 0:2 (14:21. 8:21).
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