Российская шахматистка Шувалова: на ЧМ самыми сложными соперниками были Украина и Индия

Российская шахматистка Полина Шувалова поделилась впечатлениями от победы на командном чемпионате мира, который прошёл в Ситжесе (Испания). В финале россиянки выиграли у Индии два матча со счётом 2,5:1,5 и 3:1. В полуфинале сборная России обыграла Украину (2,5:1,5 и 3:1).
«В новом формате главной задачей было не попасть в цейтнот, когда не остаётся времени на следующий ход. Также тяжело было играть по две партии в день, на вторую сил практически не оставалось. Самыми сложными соперниками стали Украина и Индия. Это были заключительные партии, очень напряжённые и насыщенные, все понимали, что идёт игра навылет, и бились до последнего», – приводит слова Шуваловой Sochisirius.
Российские шахматистки стали чемпионками мира во второй раз, ранее они побеждали в 2017 году.
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