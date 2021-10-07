Утверждён состав комиссии по борьбе с допингом в спорте

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил состав комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, сообщает сайт органа государственной власти.
Министр спорта Олег Матыцин будет возглавлять новую структуру. Заместителем председателя комиссии станет замглавы МИДа Сергей Вершинин. В её состав также вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России.
Целью комиссии является координирование взаимодействия федеральных органов, научных и общественных организаций в вопросах участия России в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.
Заседания комиссии будут проводиться как минимум один раз в месяц. Минспорта будет осуществлять организационное и информационно-аналитическое обеспечение работы.
Конвенция является базовым международным документом в области антидопинга, принятый Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году. В России конвенция ратифицирована с 2006 года.
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