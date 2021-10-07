В РУСАДА заявили о нелегитимности обновлённого набсовета

Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов сообщил, что обновленный состав наблюдательного совета организации не является легитимным, так как не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

Вчера, 6 октября, состоялось собрание учредителей РУСАДА, где были избраны три новых члена наблюдательного совета: заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев и партнёр, руководитель практики международных арбитражных и судебных споров в крупном адвокатском бюро Евгений Ращевский.

«Отбор кандидатов на позицию членов наблюдательного совета прошел за день до общего собрания РУСАДА, на котором новые члены были утверждены. Но даже такой максимальный «успех» выборки участников на безвозмездные и токсичные для собственного имиджа позиции в РУСАДА меркнет перед необходимостью ответа на вопрос о том, как новые участники (при всём глубоком уважении к ним) оценивались на предмет соответствия статьи 20.5.1 Всемирного антидопингового кодекса.

Именно на этот вопрос так и не дан ответ ВАДА относительно членов коллегиальных органов управления РУСАДА, отобранных в процессе корпоративных процедур осени-зимы 2020 года. Ответ очевиден – никак. В результате обновлённый наблюдательный совет РУСАДА вновь не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, является нелегитимным», — цитирует Буханова «РИА Новости Спорт».

Буханов сообщил, что в соответствии с вышеуказанной статьей коллегиальные органы национальных антидопинговых агентств должны состоять из участников, не имеющих отношения к управлению или деятельности спорторганизаций или органов власти.