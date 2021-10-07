Дисквалифицированная нигерийская легкоатлетка обвиняется в отказе от сотрудничества

Нигерийская легкоатлетка Блессинг Окагбаре, отстранённая во время Олимпиады в Токио из-за антидопингового контроля на гормон роста, подверглась двум новым обвинениям со стороны организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU) после положительного теста на эритропоэтин и за отказ сотрудничать в расследовании, сообщает L’Équipe.
19 июля Блессинг Окагбаре предоставила образец, который был положительным на гормон роста. Десятью днями позже, 30 июля, AIU временно отстранило нигерийскую спортсменку от соревнований. Она готовилась к участию в полуфинале на 100 м на Олимпийских играх в Токио.
В четверг стало известно, что Блессинг находится под следствием после положительного результата теста на EPO (эритропоэтин) в Нигерии. Окагбаре, которая с самого начала отрицала использование запрещённых препаратов, не предоставила никаких документов, запрошенных международным органом, до 15 сентября. Поэтому она также обвиняется в отказе от сотрудничества.
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