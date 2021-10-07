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Четырёхкратный призёр конкурса Мистер Олимпия умер в возрасте 37 лет

Четырёхкратный призёр конкурса Мистер Олимпия умер в возрасте 37 лет
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Четырёхкратный бронзовый призёр конкурса Мистер Олимпия, американский бодибилдер Джордж Петерсон умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» Mr. Olympia LLC.

По информации издания Evolution of bodybuilding, Петерсона обнаружили мёртвым в номере гостиницы члены его команды. Накануне Джордж выглядел совершенно здоровым, в последнем видео в своём «инстаграме» он рассказал о своей диете и тренировках.

В 2008 году Петерсон стал бодибилдером. Профессионально он начал заниматься этим видом в 2017 году. В 2019 году он победил на конкурсе Arnold Classic в дисциплине Classic Physique. В 2020 году он завоевал четвёртую бронзу на конкурсе Мистер Олимпия и считался одним из главных претендентов на победу в 2021-м.

Фото: https://www.instagram.com/mrolympiallc/

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