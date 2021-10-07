Черчесов прокомментировал победу российских гандболисток над Швейцарией в отборе ЧЕ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о победе российских гандболисток над командой Швейцарии в отборочном турнире чемпионата Европы. Россия победила со счётом 26:22, это был первый матч команды под руководством Людмилы Бодниевой.

«Федерация гандбола России пригласила меня на матч. С удовольствием приду ещё, когда буду свободен. Впечатления от матча хорошие! Да и гандбол проходит в комфортных условиях, погода не помешает. На гандболе я, по большому счёту, был первый раз. Когда тренировались в Новогорске, мы, конечно, пересекались с гандбольной сборной, видел их тренировки, но именно на матче был впервые.

Людмила Бодниева провела первый матч во главе сборной России, всегда важно начать новый путь с побед. С нами на трибуне сидела и олимпийская чемпионка Ольга Акопян, она объясняла нюансы игры. Вечер прошёл очень интересно, насыщенно.

Сейчас у женской сборной идёт процесс обновления, смена поколений — это естественный процесс. Иногда он бывает болезненным, не всегда всё начинает получаться сразу. Во вчерашнем матче сыграло немало талантливых девочек в нашей сборной», — цитирует Черчесова «РИА Новости Спорт».