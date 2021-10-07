Бронзовый призёр ЧР по тяжёлой атлетике дисквалифицирован на 4 года за допинг

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение дисквалифицировать 32-летнего тяжелоатлета Сергея Бондаренко на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

32-летний спортсмен получил бан за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Отметим, что Бондаренко является бронзовым призёром чемпионата России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг.

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 19 мая 2020 года.

Напомним, ранее Михаил Буханов, исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), рассказал, что в сентябре 2021 года организация установила рекорд по количеству взятых допинг-проб у российских спортсменов.