Бронзовый призёр ЧР по тяжёлой атлетике дисквалифицирован на 4 года за допинг

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение дисквалифицировать 32-летнего тяжелоатлета Сергея Бондаренко на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.
32-летний спортсмен получил бан за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).
Отметим, что Бондаренко является бронзовым призёром чемпионата России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг.
Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 19 мая 2020 года.
Напомним, ранее Михаил Буханов, исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), рассказал, что в сентябре 2021 года организация установила рекорд по количеству взятых допинг-проб у российских спортсменов.
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