Члены набсовета РУСАДА ответили на слова главы организации о своей нелегитимности

Члены наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ответили на слова исполняющего обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаила Буханова.
Ранее сегодня, 7 октября, он сообщил, что обновлённый состав наблюдательного совета организации не является легитимным, так как не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.
«Хотелось бы подчеркнуть, что сегодня один из важных вопросов в повестке работы РУСАДА – назначение нового генерального директора. Сформирована специальная комиссия, которая должна в ближайшее время, после объявления об открытии конкурса, приступить к работе с кандидатами.
Очень странно, что ставятся под сомнение решения Набсовета о предпочтительности юридического или экономического образования для человека, претендующего на должность гендиректора РУСАДА – на этой должности важны в первую очередь управленческие качества, и ВАДА разделяет такую позицию. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в стандартном рабочем режиме», – заявила председатель наблюдательного совета РУСАДА Наталья Соколова.
«ВAДА было своевременно проинформировано учредителями о процедуре избрания, количестве кандидатов и работе с ними. Общее собрание состоялось 6 октября в целях скорейшего формирования Наблюдательного совета в полном составе. До этого более недели шли консультации и собеседования. Все действия в обязательном порядке доводятся до сведения ВАДА.
Должна быть дана правовая оценка подобных действий исполняющего обязанности главы Российского антидопингового агентства РУСАДА, явно наносящих ущерб как интересам агентства, так и интересам российского спорта», – отметила секретарь общего собрания членов РУСАДА Елена Спиридонова.
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