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Клишина показала фото на SUP-борде и рассказала о плюсах активного отдыха

Клишина показала фото на SUP-борде и рассказала о плюсах активного отдыха
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото на SUP-борде. На спортсменке надета светлая рубашка свободного кроя, не скрывающая её длинные ноги.

«Плюсы активного отдыха:

— Он может быть разнообразным.
— Укрепляется иммунитет во время регулярных нагрузок в умеренном режиме.
— Повышается умственная активность от получения новых впечатлений и отвлечения от привычной деятельности.

А какой отдых предпочитаете вы?» — подписала снимок Клишина.

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Клишиной в «Инстаграме».

На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Клишина не сумела пройти квалификацию. В отборочных соревнованиях она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.

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