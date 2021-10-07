Клишина показала фото на SUP-борде и рассказала о плюсах активного отдыха

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото на SUP-борде. На спортсменке надета светлая рубашка свободного кроя, не скрывающая её длинные ноги.



«Плюсы активного отдыха:



— Он может быть разнообразным.

— Укрепляется иммунитет во время регулярных нагрузок в умеренном режиме.

— Повышается умственная активность от получения новых впечатлений и отвлечения от привычной деятельности.



А какой отдых предпочитаете вы?» — подписала снимок Клишина.

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Клишиной в «Инстаграме».

На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Клишина не сумела пройти квалификацию. В отборочных соревнованиях она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.