В Федерации оценили игру российских гандболисток в первом матче под руководством Бодниевой

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин высказал мнение о первом матче женской сборной страны под руководством Людмилы Бодниевой. Накануне в квалификации чемпионата Европы – 2022 российские гандболистки обыграли команду Швейцарии со счётом 26:22.
«Мы только что обсуждали вчерашний матч с главным тренером женской сборной Людмилой Бодниевой. Если переводить качество игры в процентное соотношение, то примерно 20 процентов игрового времени команда провела на высоком уровне. Стартовые отрезки обоих таймов удались нашей сборной.
Но мы должны быть реалистами — многие гандболистки впервые приехали в национальную команду. Волнение, безусловно, присутствовало, и это вполне естественно. За пять тренировочных занятий невозможно сделать команду, совершенную во всех отношениях. Думаю, что тренерский штаб и спортсменки проанализируют прошедшую встречу и сделают правильные выводы перед матчем в Литве, который пройдёт уже 9 октября.
Коллектив у нас молодой, талантливый, многим необходимо развиваться как в техническом плане, так и в тактическом. Сейчас эта команда находится только в начале своего пути», — приводит слова Воронина ТАСС.
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