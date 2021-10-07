Лев Гонов завоевал серебро в гонке преследования на чемпионате Европы по велотреку

Россиянин Лев Гонов занял второе место в мужской индивидуальной гонке преследования на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Гренхене (Швейцария).

Победу одержал Джонатан Милан из Италии. Третье место занял швейцарец Клаудио Имхоф, который в заезде за третье место опередил француза Бенжамена Тома.

21-летний Гонов является чемпионом Европы 2020 года в командной гонке, а также бронзовым призёром соревнований в индивидуальной гонке преследования.

Ранее на ЧЕ-2021 российские гонщики завоевали три награды. Сергей Ростовцев победил в гонке с выбыванием, Влас Шичкин стал бронзовым призёром в гонке по очкам, а Яна Тыщенко, Наталья Антонова, Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва заняли третье место в командном спринте на 750 м.



Чемпионат Европы по велоспорту на треке в Швейцарии продлится до 9 октября.