Садулаев: Снайдер — нормальный мужик, мы общаемся, в Дагестан хочет приехать

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев рассказал о взаимоотношениях с давним соперником, американцем Кайлом Снайдером. Спортсмены встречались на ковре четыре раза, трижды побеждал россиянин.

Ранее в Осло Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе, в финальном поединке в весовой категории до 97 кг победив Снайдера.

«Для меня было главным завоевать золото, неважно, кто соперник. Я с ним боролся буквально несколько месяцев назад на Олимпиаде и выиграл. Думаю, что на чемпионате мира он хотел меня загнать, чтобы я истощался. Но я навязал ему свою борьбу, ему не удалось ничего сделать.

Что касается моих отношений со Снайдером, то он нормальный мужик, мы общаемся с ним. В «Инстаграме» друг с другом переписываемся. Когда он приезжал в Осетию, он сказал, что приедет в Дагестан после Олимпиады. Мы его приглашали. Он хотел увидеть вживую дагестанскую школу борьбы», — приводит слова Садулаева «Матч ТВ».