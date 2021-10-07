Садулаев: Снайдер — нормальный мужик, мы общаемся, в Дагестан хочет приехать

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев рассказал о взаимоотношениях с давним соперником, американцем Кайлом Снайдером. Спортсмены встречались на ковре четыре раза, трижды побеждал россиянин.
Ранее в Осло Садулаев стал пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе, в финальном поединке в весовой категории до 97 кг победив Снайдера.
«Для меня было главным завоевать золото, неважно, кто соперник. Я с ним боролся буквально несколько месяцев назад на Олимпиаде и выиграл. Думаю, что на чемпионате мира он хотел меня загнать, чтобы я истощался. Но я навязал ему свою борьбу, ему не удалось ничего сделать.
Что касается моих отношений со Снайдером, то он нормальный мужик, мы общаемся с ним. В «Инстаграме» друг с другом переписываемся. Когда он приезжал в Осетию, он сказал, что приедет в Дагестан после Олимпиады. Мы его приглашали. Он хотел увидеть вживую дагестанскую школу борьбы», — приводит слова Садулаева «Матч ТВ».
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