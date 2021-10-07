Олимпийский чемпион 2014 года российский скелетонист Александр Третьяков оценил олимпийскую трассу в Пекине.
С 7 по 24 октября все иностранные бобслеисты и скелетонисты, претендующие на участие в Олимпиаде-2022, впервые получили возможность провести тренировки на новой санно-бобслейной трассе, где в феврале 2022 года будут разыграны медали Игр.
«Трасса в Пекине весьма необычная и интересная. Она отличается от других, мне сейчас сложно сказать, есть ли какая-то схожесть. Да, как и в Сочи, здесь есть контруклоны. Но трасса очень специфическая и слишком непохожая на другие, повторюсь.
Сегодня у нас была возможность первый раз спуститься по трассе, сделали две попытки. Она относительно безопасная и современная, всем нравится. Вся инфраструктура на очень высоком уровне, и чувствуется, что Китай не пожалел денег на этот олимпийский объект. Трасса уже полностью готова к соревнованиям.
Про скоростные качества трассы пока сложно говорить. Сейчас только октябрь, температура около 20 градусов тепла, поэтому сложно в такую погоду сделать быстрый лёд, и скорости сейчас маленькие», — приводит слова Третьякова ТАСС.
С 25 по 26 октября на трассе в Пекине пройдут первые официальные соревнования по бобслею и скелетону.
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