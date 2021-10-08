Кристина Тимановская показала свой новый бело-красно-белый белорусский паспорт. Фото

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках изображён новый бело-красно-белый белорусский паспорт спортсменки. Отметим, что такой паспорт не является официальным государственным документом.
«Получила свой паспорт. Для меня быть белоруской значит:
скучать по любимой бабушке вне зависимости от того, в какой стране находишься;
быть на связи с родными даже за сотни километров;
быть в курсе новостей, даже если иногда думаешь, что в аду новости повеселее;
поддерживать других белорусов, а гнев выплёскивать на тренировках;
верить», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Кристины Тимановской.
Тимановская оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где она должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
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