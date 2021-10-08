Российские заключённые примут участие в межконтинентальном онлайн-чемпионате по шахматам

43 команды из 31 страны примут участие в первом межконтинентальном онлайн-чемпионате по шахматам среди заключённых, сообщает официальный сайт ФИДЕ. Двухдневный турнир стартует 13 октября. Чемпионат пройдёт в рамках программы «Шахматы для свободы».
«Мы считаем эту инициативу очень важной. Она позволяет ФИДЕ расширить влияние за пределы чисто шахматного мира. Шахматы обеспечивают путь к образованию для заключенных; они могут с пользой проводить досуг и приобретать навыки, которые помогут изменить их жизнь. Игра в шахматы учит их, как улучшить своё мышление и принимать лучшие решения в жизни», — сказал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.
В турнире примут участие и заключённые из России. На первом этапе 43 команды будут поделены на шесть групп. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в чемпионский раунд. 12 команд затем будут поделены на две группы, победители которых сыграют в чемпионском матче.
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