Нацбанк Украины выпустил монету в честь Ивана Поддубного и назвал его украинским богатырём

Национальный банк Украины выпустил сувернирную монету номиналом 2 гривны, на которой изображён легендарный русский борец Иван Поддубный. На монете написано: «Украинский богатырь, чемпион чемпионов».
Фото: bank.gov.ua
Сегодня, 8 октября, исполнилось 150 лет со дня рождения Ивана Поддубного. Он родился в Полтавской губернии Российской империи. Считается одним из самых выдающихся профессиональных борцов мира. Неоднократно выигрывал неофициальные чемпионаты мира по классической (греко-римской) борьбе среди профессионалов, включая самый значимый из них — в Париже (1905—1908). За исключением редких проигрышей в отдельных схватках, за более чем 40 лет выступлений не проиграл ни одного соревнования, чемпионата или турнира. Скончался в Ейске (Краснодарский край, СССР) 8 августа 1949 года.
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