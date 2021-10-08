Минспорт призвал российских спортсменов не злоупотреблять препаратом «Эпокрин»

Министерство спорта России разослало предупредительное письмо относительно употребления препарата «Эпокрин». Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Препарат содержит рекомбинантный эритропоэтин, запрещённый к применению в спорте.
«Министерство спорта Российской Федерации в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 11 августа 2021 г. направляет для учёта в работе информацию о злоупотреблении лекарственным препаратом «Эпокрин» с целью предотвращения использования или попыток использования вышеуказанного препарата в качестве допинга в спорте.
Просим принять меры для своевременного доведения направляемой информации до спортсменов, тренеров, иного персонала, а также организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и организаций, осуществляющих медицинское и медико-биологическое обеспечение спортсменов на территории субъекта Российской Федерации», — отмечается в письме.
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