Минспорт призвал российских спортсменов не злоупотреблять препаратом «Эпокрин»

Министерство спорта России разослало предупредительное письмо относительно употребления препарата «Эпокрин». Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Препарат содержит рекомбинантный эритропоэтин, запрещённый к применению в спорте.

«Министерство спорта Российской Федерации в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 11 августа 2021 г. направляет для учёта в работе информацию о злоупотреблении лекарственным препаратом «Эпокрин» с целью предотвращения использования или попыток использования вышеуказанного препарата в качестве допинга в спорте.

Просим принять меры для своевременного доведения направляемой информации до спортсменов, тренеров, иного персонала, а также организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и организаций, осуществляющих медицинское и медико-биологическое обеспечение спортсменов на территории субъекта Российской Федерации», — отмечается в письме.