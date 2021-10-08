Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Минспорт призвал российских спортсменов не злоупотреблять препаратом «Эпокрин»

Минспорт призвал российских спортсменов не злоупотреблять препаратом «Эпокрин»
Комментарии

Министерство спорта России разослало предупредительное письмо относительно употребления препарата «Эпокрин». Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Препарат содержит рекомбинантный эритропоэтин, запрещённый к применению в спорте.

«Министерство спорта Российской Федерации в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 11 августа 2021 г. направляет для учёта в работе информацию о злоупотреблении лекарственным препаратом «Эпокрин» с целью предотвращения использования или попыток использования вышеуказанного препарата в качестве допинга в спорте.

Просим принять меры для своевременного доведения направляемой информации до спортсменов, тренеров, иного персонала, а также организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и организаций, осуществляющих медицинское и медико-биологическое обеспечение спортсменов на территории субъекта Российской Федерации», — отмечается в письме.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021