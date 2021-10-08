Гимнастка Анастасия Максимова тремя словами описала Ирину Винер-Усманову

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Анастасия Максимова поделилась мнением о главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой.
«Ирина Александровна — строгая, требовательная, властная», — приводит слова Максимовой «Спорт-экспресс».
Спортсменка добавила, что не понимает, когда Винер-Усманова отдыхает.
«Мы в 6 утра еле-еле просыпаемся — а она уже плавает! Если сбор в Хорватии, после тренировки вместе ходим босиком по камням. Если в Новогорске — по траве.
Ирина Александровна сама говорит, что давно могла бы сидеть на Мальдивах, пить кофе и руководить гимнастками по видеосвязи. Но она же постоянно с нами, в зале, изо дня в день, из месяца в месяц! Вот я вспоминала предолимпийский сбор во Владивостоке, когда мы в два часа ночи закончили тренировку. Так всё это время Ирина Александровна ни на секунду из зала не отлучалась! Я не понимаю, когда она отдыхает», — сказала она.
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