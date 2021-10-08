Олимпийская медалистка Горичева: тренер поднимал на нас руки. До сих пор боюсь его

Заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр летних Игр-2016 Карина Горичева рассказала о Сергее Седове, тренере совершившего суицид штангиста Альберта Линдера. Спортсменка также занималась под его руководством.

«Насчёт нашего тренера Сергея Седова — я полностью подтверждаю, что с детства у нас были моменты, когда он поднимал на нас руки. Мы его боялись. Боялись высказаться против. Мне 28 лет, честно сказать, я до сих пор боюсь», — приводит слова Горичевой «Sputnik Казахстан».

Напомним, в сентябре 2021 года казахстанский тяжелоатлет, многократный чемпион Казахстана и чемпион Азии Альберт Линдер совершил самоубийство. Ему было всего 25 лет.

Ранее Наталья Линдер, мама Альберта, рассказала о психологических проблемах, преследовавших её сына.

