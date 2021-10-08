Олимпийская медалистка Горичева: тренер поднимал на нас руки. До сих пор боюсь его
Поделиться
Заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр летних Игр-2016 Карина Горичева рассказала о Сергее Седове, тренере совершившего суицид штангиста Альберта Линдера. Спортсменка также занималась под его руководством.
«Насчёт нашего тренера Сергея Седова — я полностью подтверждаю, что с детства у нас были моменты, когда он поднимал на нас руки. Мы его боялись. Боялись высказаться против. Мне 28 лет, честно сказать, я до сих пор боюсь», — приводит слова Горичевой «Sputnik Казахстан».
Напомним, в сентябре 2021 года казахстанский тяжелоатлет, многократный чемпион Казахстана и чемпион Азии Альберт Линдер совершил самоубийство. Ему было всего 25 лет.
Ранее Наталья Линдер, мама Альберта, рассказала о психологических проблемах, преследовавших её сына.
Комментарии
- 8 октября 2021
-
14:36
-
14:31
-
14:22
-
14:16
-
14:09
-
14:04
-
12:05
-
11:23
-
10:54
-
09:57
-
08:49
-
07:36
-
07:31
-
00:34
- 7 октября 2021
-
23:56
-
23:25
-
23:07
-
22:57
-
22:12
-
21:51
-
19:55
-
19:30
-
19:13
-
18:46
-
18:12
-
17:54
-
17:31
-
15:15
-
15:07
-
14:03
-
13:22
-
12:29
-
11:32
-
11:18
-
11:15
Партнерский контент