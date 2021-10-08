Казахстанские штангисты выступили против тренера. Им пригрозили допинг-контролем

Казахстанские штангисты, тренировавшиеся с совершившим суицид Альбертом Линдером, выступили против главного тренера сборной страны Бахыта Ахметова. В ответ им пригрозили допинг-контролем, сообщает «Sputnik Казахстан».

О смерти многократного чемпиона Казахстана и чемпиона Азии Альберта Линдера стало известно 17 сентября. 25-летний спортсмен покончил с собой. После этого некоторые спортсмены, которые тренировались вместе с Альбертом, демонстративно выкинули свои медали. Затем казахстанские спортсмены организовали пресс-конференцию, на которой рассказали о физическом и психологическом насилии со стороны тренеров, об отъёме денег и о подмене допинг-проб. В Федерации тяжёлой атлетики Казахстана проводят расследование по этому поводу.