Брат покончившего с собой штангиста назвал виновника трагедии

Семён Линдер, брат казахстанского тяжелоатлета, многократного чемпиона Казахстана и чемпиона Азии Альберта Линдера, заявил, что в трагедии, случившейся в сентябре 2021 года, виноват тренер спортсмена Сергей Седов.
«Седов С. В., тот самый нетренер, который сломал жизнь и психику не одному спортсмену, а многим, — он наслаждался, когда причинял боль, унижал, избивал детей, психологически давил, оскорблял публично, переходил на личное, угрожал — и по сей день угрожает через других, что перекроет кислород, запугивал, забирал деньги, запрещал общаться между собой.
Да, это столько в одном дерьма… И это правда, о которой многие до сих пор бояться сказать! Может, и на людях, которые вне спорта, он показывал себя нормальным, здоровым, адекватным, но с нами он обращался именно так, как я написал выше!
Спрашиваете, тренер-то при чём? В чём виноват? Куда вы смотрели? Отвечу так: если не знаете, лучше просто промолчите. Разве бы я стал кого-то винить просто так в смерти своего брата?» — написал Семён Линдер в своём «инстаграме».
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