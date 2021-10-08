Выступление российских волейболисток на международной арене признано неудовлетворительным

Президиум Всероссийской федерации волейбола оценил результаты выступлений сборных России на международной арене в сезоне-2020/2021. Мужская сборная России получила оценку «удовлетворительно». Однако разбор основных ошибок был вынесен на тренерский совет. Напомним, мужская сборная России завоевала серебро Олимпийских игр, но на чемпионате Европы в четвертьфинале уступила команде Польши, а в Лиге наций стала пятой.
Выступление женской сборной России на международной арене в текущем сезоне было признано неудовлетворительным. На Олимпийских играх – 2020 и чемпионате Европы россиянки не сумели выйти в полуфинал, а в Лиге наций заняли восьмое место. Однако члены президиума отметили позитивную динамику в выступлении женской сборной России на Играх в Токио.
Историческое выступление мужской сборной команды России по пляжному волейболу, олимпийское серебро Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, было особо отмечено членами президиума ВФВ. И, конечно, получило оценку «удовлетворительно».
- 8 октября 2021
-
20:56
-
20:19
-
20:01
-
20:01
-
19:44
-
19:18
-
18:01
-
17:54
-
17:31
-
17:22
-
14:36
-
14:31
-
14:22
-
14:16
-
14:09
-
14:04
-
12:05
-
11:23
-
10:54
-
09:57
-
08:49
-
07:36
-
07:31
-
00:34
- 7 октября 2021
-
23:56
-
23:25
-
23:07
-
22:57
-
22:12
-
21:51
-
19:55
-
19:30
-
19:13
-
18:46
-
18:12