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Выступление российских волейболисток на международной арене признано неудовлетворительным

Выступление российских волейболисток на международной арене признано неудовлетворительным
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Президиум Всероссийской федерации волейбола оценил результаты выступлений сборных России на международной арене в сезоне-2020/2021. Мужская сборная России получила оценку «удовлетворительно». Однако разбор основных ошибок был вынесен на тренерский совет. Напомним, мужская сборная России завоевала серебро Олимпийских игр, но на чемпионате Европы в четвертьфинале уступила команде Польши, а в Лиге наций стала пятой.

Выступление женской сборной России на международной арене в текущем сезоне было признано неудовлетворительным. На Олимпийских играх – 2020 и чемпионате Европы россиянки не сумели выйти в полуфинал, а в Лиге наций заняли восьмое место. Однако члены президиума отметили позитивную динамику в выступлении женской сборной России на Играх в Токио.

Историческое выступление мужской сборной команды России по пляжному волейболу, олимпийское серебро Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, было особо отмечено членами президиума ВФВ. И, конечно, получило оценку «удовлетворительно».

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