Сергей Кутузов завоевал серебро чемпионата мира по греко-римской борьбе

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), определились медалисты в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 72 кг.
Чемпионом мира стал Малхаз Амоян из Армении. В финальной схватке он нанёс поражение россиянину Сергею Кутузову со счётом 3:1. Бронзовыми призёрами стали представитель Польши Геворг Саакян и Криштупас Слейва из Литвы.
Ранее серебряным призёром в весе до 55 кг стал россиянин Эмин Сефершаев. Позднее в финале будет бороться Роман Власов (до 77 кг), а в весовой категории до 82 кг Адлан Акиев попытается завоевать бронзовую награду.
Завтра, 9 октября, россиянин Зураби Гедехаури (130 кг) поборется за золото, а Степан Марянян (до 60 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг) через утешительные схватки будут сражаться за бронзу.
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