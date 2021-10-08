Россиянка Шмелёва в 13-й раз в карьере стала чемпионкой Европы по велоспорту

Россиянка Дарья Шмелёва завоевала золотую медаль на чемпионате Европы – 2021 по велоспорту в гите с места на 500 м. Соревнования проходят в Гренхене (Швейцария) с 5 по 9 октября. Для уроженки Москвы эта медаль высшей пробы на континентальном первенстве стала уже 13-й в карьере.



26-летняя Шмелёва прошла дистанцию за 33,086 секунды. Второй стала немецкая велогонщица Паулин Грабош — (33,336 секунды). Россиянка Яна Тыщенко стала третьей (33.534 секунды).

Отметим, что чемпионат Европы по велоспорту на треке стал первым крупным международным турниром после Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). На турнир заявились 306 спортсменов из 26 стран. Всего будет разыграно 22 комплекта наград — по 11 в соревнованиях женщин и мужчин.

На Играх в Токио сборная России завоевала две медали — Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва стали третьими в командном спринте, Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская выиграли бронзу в мэдисоне.



Ранее на этом же чемпионате Европы золотую медаль завоевал россиянин Сергей Ростовцев.