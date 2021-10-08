Россиянин Адлан Акиев — бронзовый призёр ЧМ по греко-римской борьбе

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), определились медалисты в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 82 кг.

Чемпионом мира стал Рафиг Гусейнов из Азербайджана. В финальной схватке он нанёс поражение представителю Турции Бурхану Акбудаку со счётом 2:1. Россиянин Адлан Акиев в схватке за бронзу нанёс поражение шведу Алексу Кессидису со счётом 8:0. Вторую бронзу завоевал Педжман Поштам из Ирана.

Ранее сегодня россиянин Роман Власов завоевал золото в весовой категории до 77 кг. Серебряными призёрами стали Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Сергей Кутузов (до 72 кг).

Завтра, 9 октября, россиянин Зураби Гедехаури (130 кг) поборется за золото, а Степан Марянян (до 60 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг) через утешительные схватки будут сражаться за бронзу.