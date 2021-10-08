Гульназ Хатунцева завоевала золото ЧЕ по велотреку в гонке по очкам

Россиянка Гульназ Хатунцева завоевала золото чемпионата Европы по велоспорту на треке в гонке по очкам. Соревнования проходят в Гренхене (Швейцария).

В индивидуальном спринте Михаил Яковлев стал бронзовым призёром. В двух заездах за третье место Яковлев обошёл француза Себастьена Вижье.

Ранее сегодня Дарья Шмелёва завоевала золото в гите на 500 м, Яна Тищенко стала бронзовым призёром.



Велотрек. Чемпионат Европы. Гренхен, Швейцария

Женщины. Гонка по очкам

1. Гульназ Хатунцева (Россия) — 35.

2. Шари Боссайт (Бельгия) — 28.

3. Лоннеке Унекен (Нидерланды) — 22.

Мужчины. Индивидуальный спринт

1. Гарри Лаврейсен (Нидерланды).

2. Джеффри Хугланд (Нидерланды).

3. Михаил Яковлев (Россия)…

9. Денис Дмитриев (Россия).