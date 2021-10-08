Гульназ Хатунцева завоевала золото ЧЕ по велотреку в гонке по очкам
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Россиянка Гульназ Хатунцева завоевала золото чемпионата Европы по велоспорту на треке в гонке по очкам. Соревнования проходят в Гренхене (Швейцария).
В индивидуальном спринте Михаил Яковлев стал бронзовым призёром. В двух заездах за третье место Яковлев обошёл француза Себастьена Вижье.
Ранее сегодня Дарья Шмелёва завоевала золото в гите на 500 м, Яна Тищенко стала бронзовым призёром.
Велотрек. Чемпионат Европы. Гренхен, Швейцария
Женщины. Гонка по очкам
1. Гульназ Хатунцева (Россия) — 35.
2. Шари Боссайт (Бельгия) — 28.
3. Лоннеке Унекен (Нидерланды) — 22.
Мужчины. Индивидуальный спринт
1. Гарри Лаврейсен (Нидерланды).
2. Джеффри Хугланд (Нидерланды).
3. Михаил Яковлев (Россия)…
9. Денис Дмитриев (Россия).
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