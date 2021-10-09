Британский спортсмен призвал не допускать до ОИ страны с жёсткими законами против ЛГБТ

Британский прыгун в воду Том Дейли не считает, что страны, в которых криминализировано движение ЛГБТ, имеют право на участие в Олимпийских играх.
«Я думаю, что действительно важно попытаться совершить изменения, а не просто заявить о каких-то вещах. Поэтому хочу обозначить свою миссию в предолимпийский сезон. Хочу сделать так, чтобы страны, где ЛГБТ наказуемо смертной казнью, не имели права участвовать в Олимпийских играх.
Считаю, что нельзя разрешать проведение спортивных мероприятий в странах, в которых нарушение основных прав человека является абсолютной нормой. Теперь моя миссия — изменить эти вещи», — цитирует Дейли NBC Olympics.
27-летний Дейли — олимпийский чемпион 2020 года и трёхкратный золотой медалист чемпионатов мира. Также спортсмен является открытым геем.
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