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Победителя Стокгольмского марафона стошнило прямо на финише на глазах у болельщиков

Победителя Стокгольмского марафона стошнило прямо на финише на глазах у болельщиков
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Эфиопский бегун Фикаду Тефери попал в конфузную ситуацию на финише победного для себя марафона в Стокгольме (Швеция). Когда Тефери пересекал финишную черту, его стошнило на глазах у болельщиков, которые были допущены к просмотру соревнований.

«Со мной всё хорошо, на дистанции ветер был очень сильным. Я очень счастлив», — приводит слова восстановившегося Фикаду Aftonbladet. «Можно сказать, он всё оставил на трассе», — пошутил один из комментаторов турнира.

Тефери преодолел дистанцию за 2 часа 12 минут и 24 секунды. 42-й Стокгольмский марафон (ASICS Stockholm Marathon) должен был пройти 5 июня 2021 года, однако был перенесён на 9 октября из-за ситуации с коронавирусом в Швеции. Дистанция марафона пролегла через 7 районов города.

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